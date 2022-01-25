Помощь Украине от США и новая волна COVID-19 — главные новости за ночь

США готовят восемь тысяч военных к отправке на помощь Украине, а в нашей стране будет вдвое больше случаев COVID-19 во время новой волны коронавируса

Минобороны США может перебросить армию в Европу, а в Украине ожидается всплеск COVID-19/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

США готовят восемь тысяч военных к отправке на помощь Украине – Пентагон

Соединенные Штаты Америки повысили боеготовность войск внутри страны и за рубежом. Это связано из-за возможной новой атаки Российской Федерации на Украину. При этом в Пентагоне заявили, что США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных, однако решение пока не принято.

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США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине будет вдвое больше случаев COVID-19, чем было осенью — Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса количество госпитализированных с COVID-19 во время новой волны болезни будет меньше. В то же время он отметил, что самих случаев заражений будет вдвое больше, чем осенью прошлого года.

Ляшко заявил, что новую волну COVID-19 Украина пройдет спокойнее, чем предыдущие/Коллаж: "Сегодня"

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Байден пообщался с лидерами стран Европы об Украине: о чем шла речь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе. В ходе разговора обсудили ситуацию безопасности в связи с российской агрессией против Украины.

Байден и другие лидеры обсудили ситуацию безопасности в связи с российской агрессией против Украины/Коллаж: "Сегодня"

В Одессе в департаменте образования и науки сетуют на новое меню в детсадах

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сетует на детское питание в заведениях дошкольного образования. Детям не хватает элементарных продуктов из-за нового меню. Буйневич не уверена, можно ли их исключать из рациона детей.

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