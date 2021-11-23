Помощь Украине в случае нападения Путина и транш от МВФ — главные новости за ночь

Украина надеется на помощь других стран в случае нападения России, а МВФ выделил новый транш нашей стране

Украина не останется без помощи в случае нападения России, а МВФ выделил нашей стране почти $700 млн транша/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Импичмент Зеленскому: Разумков объяснил, как запустить процедуру

Скандал с провалом спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер" может закончиться началом процедуры импичмента шестому президенту Владимиру Зеленскому. Однако в успехе есть сомнения.

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Зеленский должен нести ответственность за произошедшее, считает Разумков / Коллаж "Сегодня"

Воевать не будут, но помогут: что предложили союзники Украины на случай нападения Путина

Украина рассчитывает на помощь западных партнеров в случае нападения России на нашу страну. Поддержка может быть как в виде оружия, так и в размещении определенных военных контингентов в Украине.

Украине необходима помощь в противостоянии России / Коллаж "Сегодня"

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В Харькове массово увольняются полицейские: что происходит

В Харькове массово начали увольняться патрульные полицейские. Это может спровоцировать жесткую нехватку правоохранителей. Как рассказала начальница Управления патрульной полицией в Харьковской области Елена Стрижак, за 10 месяцев этого года уволилось в полтора раза больше патрульных, чем за целый 2020 год.

Основная причина увольнения — низкая зарплата/Коллаж: Сегодня

МВФ выделил Украине почти $700 млн второго транша в рамках соглашения Stand-By

Международный валютный фонд выделил Украине около $700 млн транша. Также фонд одобрил продление нынешней программы Stand-By на 6 месяцев.

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