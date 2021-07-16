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Помощника нардепа задержали на взятке: кого и зачем он пытался подкупить

16 июля 2021 15:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Представитель народного избранника хотел помочь решить один вопрос ветеранам войны на Донбассе

Помощника депутата поймали на горячем. Коллаж "Сегодня"

Помощника депутата поймали на горячем. Коллаж "Сегодня"

Помощника народного депутата поймали на взятке. За почти шесть тысяч долларов он обещал решить вопрос о выделении земельного участка участникам Операции объединенных сил. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

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Взяткой планировали подкупить должностных лиц из Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого горсовета. Сейчас следователи готовят задержанному сообщение о подозрении.

Как сообщали новости "Сегодня", на новый год помощникам депутатов планировали "под елку" дать 13-ю зарплату. Оказывается, за прошлый год парламент сэкономил больше 100 миллионов гривен и 27 миллионов решил отдать помощникам депутатов. Мы подсчитали, какую надбавку могли бы получить, скажем, врачи-специалисты.

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А сегодня суд вынес приговор бывшему народному депутату Александру Пресману за махинацию с жильем. Он незаконно получил от государства почти миллион гривен.

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