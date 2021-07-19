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Понапивались и пошли искать приключений: как сотрудники СБУ напали на пограничников

19 июля 2021 18:13

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Сотрудники спецслужбы мощно отметили новое звание и пошли в загул – по пути им попались погранцы и началось…

Сотрудники СБУ "наехали" на пограничников. Коллаж "Сегодня"

Сотрудники СБУ "наехали" на пограничников. Коллаж "Сегодня"

Сотрудники СБУ, которые напали на пограничников вблизи российской границы, были пьяными, поскольку отмечали повышение по службе. Об этом "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в спецслужбе.

"По нашей информации сотрудники СБУ "обмывали" получение звания. Двое из них напились так, что уснули, а трое, будучи пьяными, направились искать приключений", – рассказали нам.

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После того, как "спецы" отправились на поиски приключений, по пути им "попался" наряд пограничников.

"Двое из троих разоружили наряд и избили пограничников. Кстати, два магазина от автоматов пока что так и не найдены по состоянию на 19 июля. Пограничников били двое из троих, третий сейчас активно сдает коллег следствию. Он вроде бы не избивал, но и никому из правоохранительных органов не сообщил в момент избиения о происходящем. Все нападающие были в штатском. Двоим, которые спали, уголовная ответственность не грозит – они все проспали", – сказал он.

По информации нашего источника, сотрудники СБУ пьяными сели за руль.

Как сообщали новости "Сегодня", ГБР вместе с СБУ уже задержали провинившихся и даже нашли оружие, которое было отобрано у пограничников.

Читайте подробнее в нашем материале, как сотрудники СБУ избили пограничников на границе с РФ и что говорили в Госпогранслужбе и Службе безопасности.

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