Понинковская фабрика – лидер по переработке макулатуры

В среднем Понинковская картонно-бумажная фабрика перерабатывает 96 000 тонн макулатуры в год

Понинковский картонно-бумажный комбинат – одно из крупнейших украинских предприятий, работающий на вторичном сырье, с утилизацией бумажных отходов. Об этом говорится в сюжете ICTV.

В среднем Понинковская картонно-бумажная фабрика перерабатывает 96 000 тонн макулатуры в год, что является редкостью для крупных предприятий Украины. Кроме того, в 2019 году фабрика заплатила более 2,5 млн грн "экологического налога" (2 642 879,93 грн). За первое полугодие 2020 года этот показатель превысил 1 млн грн (1 121 880,56 грн).

Директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава рассказал, что предприятие за свой счет проводит техническое переоснащение очистных сооружений, а также очищает стоки семитысячного поселка Понинка. Общая стоимость проекта составляет 29 млн грн.

"По состоянию на 1 июля фабрика уже вложила 9 млн грн в переоснащение очистных сооружений. Это масштабный проект, но мы реализуем его на будущее. Конечно, всегда найдутся какие-то критики, но мы не обращаем на это внимание. Главное для нас – честно делать свое дело", – заявил Руслан Савва.

Однако это не единственные экологические проекты Понинковской картонно-бумажной фабрики. В частности, предприятие усовершенствовало технологию внутрицеховой очистки обратных вод, вдвое уменьшив использование чистой воды для производства (с 6 тыс. тонн в сутки до 3 тыс. тонн), а также закупило водоросли хлореллы для органической очистки местных рек. Кроме того, Понинковская община стала единственной ОТГ в бассейне рек Хомора и Случь, которая выделила 300 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации по очистке русла рек.

Напомним, Понинковский картонно-бумажный комбинат – градообразующе предприятие в небольшом поселке Понинка Хмельницкой области. За прошлый год фабрика обеспечила 40% местного бюджета. Первое упоминание о Понинковской бумажной фабрике датируется еще 1787 годом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама