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Попали в газопровод, вспыхнул масштабный пожар. Боевики снова обстреляли гражданских на Донбассе (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
9 ноября, 17:22
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Из-за обстрелов боевиков более 1100 абонентов в разных населенных пунктах остались без газоснабжения
На Донбассе опять обстреляли гражданских.
На Донбассе опять обстреляли гражданских. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики ударили по селу Нижнее-1 на Донбассе, в результате чего серьезно пострадала гражданская инфраструктура. Террористическую атаку уже расследует СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Подробности

Обстрел произошел 7 ноября. От снарядов боевиков:

  • повреждено здание и техника Попаснянского водоканала, также уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.
  • обстрелом перебит газопровод высокого давления, в результате чего вспыхнул масштабный пожар, и более 1100 абонентов в разных населенных пунктах остались без газоснабжения.

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Боевики обстреляли село на Донбассе. Фото: СБУ

Еще один террористический акт в тот же день

В результате атаки российско-оккупационных войск, применивших запрещенное артиллерийское вооружение крупных калибров, в районе села Новозвановка убит один и ранены два военнослужащих ВСУ .

СБУ начало расследование

По данным фактам СБУ открыла уголовные производства по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия). Расследование проводится под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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На месте происшествия работает следственная группа СБУ. Правоохранители документируют обстоятельства преступления оккупационных войск и степень причиненного ущерба, опрашивают потерпевших и очевидцев.

Далее показания военных преступлений будут переданы в международные суды.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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