Киевлянка с коронавирусом рассказала о попытках добиться помощи

В Киеве, где за прошедшие сутки обнаружили 1053 новых случая коронавирусной инфекции, на горячей линии борьбы с COVID-19 нету медиков, врачи не берут трубку, а на скорой считают, что молодежь не может задыхаться.

Реклама

О таких трудности жительница Печерского района столицы рассказала "5 каналу".

Ирина отметила, что первые симптомы коронавирусной инфекции появились еще в субботу, 31 октября.

"За четыре дня началась одышка, а седьмой день, пятницу, был критический — вечером начала сильно задыхаться и появилась боль в области сердца", — рассказала женщина.

Когда Ирина позвонила на горячую линию Минздрава, ей сказали, что не консультируют, поскольку они — не врачи.

"С пятницы у меня одышка, что делать — не говорят. Звоню на горячую линию по борьбе с COVID. Они говорят, мол, "не можем назначать, позвоните в скорую, они, если вам плохо дышать, должны приехать, замерить кислород и если критический будет уровень в крови, должны думать о госпитализации". Звоню на 103. Там спросили, сколько мне лет: "А, молодая. Мы не думаем, что вы задыхаетесь, по разговору слышим. Попробуйте выйти на улицу, подышать воздухом". О'кей, подышала, немного легче. А ночью думала, что умру. Поскольку пытаешься дышать ртом, но не хватает воздуха. Постоянно пьешь воду, поскольку пересыхает в горле", — рассказала Ирина.

Женщина уточнила, что на 103 дозвониться сначала было нереально — стояла на удержании: "Мелодии Моцарта не хватало, и – " ваш звонок очень важен для нас".

Реклама

В субботу семейный врач не отвечает.

В частной клинике, где Ирина накануне делала рентген, консультировать по коронавирусу тоже отказались.

"Семейный врач не отвечает, частные клиники не консультируют, горячая линия Минздрав не консультирует, я во второй раз позвонила на 103 — мне назвали какой-то препарат. Спрашиваю, можно ли при грудном вскармливании, сказали, что не знают — это к семейному. Говорю, не имею связи с семейным. "Позвоните на горячую линию Минздрава". Звоню — там не могут проконсультировать. Звоню на горячую линию борьбы с COVID — и тогда меня "накрыло", — вспоминает она.

В конце концов, семья Ирины приобрела домой восемь литров кислорода. Уровень кислорода в крови измеряют тоже самостоятельно — аппаратом из аптеки.

"В субботу ночью я молилась, не зная, как дожить до утра. Не могла себя контролировать, потому что засыпаю — и задыхаюсь, не контролирую дыхание, когда засыпаю. Когда ты звонишь, спрашиваешь, что делать, а люди раздражаются и не знают, что ответить — как это? Болит у меня в груди и сердце болит. Я уже молчу о потере вкуса и обоняния ", — говорит Ирина.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом.

Реклама

Также в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама