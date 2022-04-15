Популярнее Красного Креста – какой благотворительный фонд самый известный среди украинцев

Социологи определили наиболее узнаваемый благотворительный фонд Украины

Украинцы назвали самый популярный благотворительный фонд / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Агентство Info Sapiens провело социологическое исследование среди украинцев и определило, какой благотворительный фонд больше всего знают граждане.

Как показали результаты опроса, абсолютное большинство (94,3%) людей назвало Фонд Рината Ахметова.

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На втором месте оказался Международный комитет Красного Креста, о котором упомянули 70% опрошенных. Среди лидеров также Фонд Виктора Пинчука, названный 45,3% украинцев.

Результаты соцопроса / Фото: скриншот

Рейтинг благотворителей в Украине возглавил Фонд Рината Ахметова. Почти половина граждан считают его наиболее масштабной благотворительной организацией в стране. Кроме того, большинство (76,5%) жителей положительно оценивают его деятельность.

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Украинцы отметили, что Фонд помогает людям в разных сферах – это:

помощь детям;

поддержка жителей Донбасса;

помощь социально незащищенным гражданам;

развитие здравоохранения.

В ходе исследования социологи опросили 3208 совершеннолетних респондентов. Опрос прошел во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым, в течение ноября – декабря 2021 года.

Поддержка в условиях войны

По состоянию на 15 апреля Фонд Рината Ахметова передал в Киев для местных жителей и переселенцев свыше 30 тыс. продуктовых наборов. Часть направили в область, в освобожденные от оккупантов города.

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С начала войны благотворительная организация собирает и доставляет гуманитарную помощь в кризисные регионы. Недавно очередную партию поддержки получил Покровск – это 4000 продуктовых наборов для жителей города и района.

Украинские компании и фонды активно помогают нуждающимся в поддержке во время военного положения. К примеру, в Харьковскую областную больницу передали 30 тысяч единиц медикаментов. Наборы состояли из:

антисептиков;

антибиотиков;

средств для обработки ран;

обезболивающего;

других лекарств.

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