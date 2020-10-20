"Опора" раскрыла "адресную" схему фальсификации местных выборов

Для участия в выборах зарегистрировались люди, не проживающие по указанным адресам

Гражданская сеть "Опора" сообщает о подозрительных фактах относительно регистрации для голосования на местных выборах.

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Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

В частности, во Львовской области было обнаружено, что как минимум по четырем адресам в поселке Сходница избирательный адрес изменили 62 человека.

В большинстве случаев это делали мужчины и женщины с одинаковыми фамилиями, которые не имеют никакого отношения к этому жилью, о чем рассказали родственники собственников жилья.

Кроме того, у членов избирательной комиссии в селе Зеленое Поле Днепропетровской области возникли проблемы с доступом к спискам избирателей – председатель комиссии закрыла их в сейфе и не позволяет секретарю работать со списками.

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Также выяснилось, что в некоторых селах общины для участия в голосовании на выборах зарегистрировались лица, не проживающие по указанным адресам.

"Там точно сейчас никто не проживает, мы, соседи, об этом хорошо знаем. У меня есть подозрение, что кто-то готовит фальсификацию результатов выборов", – заявила член избирательной комиссии Татьяна Ковальчук.

"Опора" обратилась в полицию с просьбой расследовать возможные правонарушения.

Как сообщалось ранее, ЦИК распустил теризбирком Прикарпатья за саботаж работы.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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