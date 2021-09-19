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Пора доставать куртки потеплее – синоптики озвучили холодный прогноз на воскресенье

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
19 сентября, 06:00
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19 сентября температура на улице продолжит снижаться, на улице будут идти дожди
В Украину пришла настоящая осенняя погода. Коллаж "Сегодня"
В Украину пришла настоящая осенняя погода. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 19 сентября, в Украине станет еще холоднее, а дожди накроют практически всю страну.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Согласно прогнозу синоптиков, сегодня сухо будет только в Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В остальных регионах ожидается дождь, а на востоке страны – еще и с грозами.

Погода в Украине 18 сентября, прогноз Укргидрометцентра

Кроме того, на улице будет еще холоднее. Прохладнее всего ожидается в западных областях – там температура будет колебаться от 9 до 12 градусов. В центре и на севере – 14-17 градусов, а на юге и востоке – 19-24.

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В Киеве в этот день будет идти небольшой дождь, температура 14-16 градусов.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

  • Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

  • Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.

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