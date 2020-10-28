"Пора взяться за бандитов в мантиях": как отреагировали соцсети на решение КСУ

Большинство реакций негативные, а часто даже агрессивные

Решение Конституционного суда о незаконности уголовной статьи о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов (статья 366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") вызвало бурную реакцию в соцсетях, как среди политиков, так и остальных граждан страны – в основном негативную.

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Одним из первых отреагировал шведский экономист Андерс Аслунд, бывший член набсовета "Укрзализныци".

"Президенту Украины Зеленскому необходимо очистить три выдающихся коррумпированных суда в Украине – Конституционный суд, Административный суд Киевской области и киевский Печерский суд. Они делают невозможным ведение бизнеса в Украине", – написал он.

В то же время на странице посольства США в Киеве появилось сообщение о "плодотворной встрече" с председателем Конституционного суда Украины, на которой в частности "обсудили важность прозрачности и поддержания реформ, введенных после Революции Достоинства в 2014 году".

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А журналист Олег Новиков сообщил в Telegram, что, по его сведениям: "КСУ отменил лишь уголовную ответственность за ложь в декларации (ст. 366-1 УК предусматривает штраф или до 2 лет лишения свободы), а административную оставил. Также судьи признали неконституционными полномочия НАПК по выявлению лжи в декларации, поскольку Нацагентство якобы принимает на себя полномочия суда".

Экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что первоочередная задача украинской власти – тотальная замена всего, что называется судейская система.

"Если это правда, боюсь такой суд долго не протянет. Играться в европейскую перспективу Украины нельзя. Но эта история свидетельствует, что первой задачей украинской власти является тотальная замена всего, что называется судейская система. Иначе Украина не состоится", – пишет он.

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Тем временем возмущенные решением Конституционного суда пользователи выкладывают в Сети списки депутатов, которые обратились в Конституционный суд с соответствующим представлением.

Одна из пользовательниц Twitter обратилась к президенту с призывом "взяться за бандитов в мантиях".

Кто-то предполагает, что КСУ так скоро может дойти до признания незаконным принятия акта о независимости Украины от 24 августа 1991 года.

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Мы также писали, как отреагировали украинские политики на решение Конституционного суда о декларациях.

Напомним, в Офисе президента в связи с решением Конституционного суда 27 октября заявили, что Владимир Зеленский выступает за нулевую толерантность к проявлениям коррупции, но попросили воздержаться от политических спекуляций, пока текст решения еще не опубликован.

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