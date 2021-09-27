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Поразили все воздушные цели: ВСУ провели масштабные учения (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 сентября, 17:40
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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают совершенствовать свои навыки
Украинские войска начали учения
Украинские войска начали учения / Фото: Коллаж: Сегодня

В рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021" расчеты "Бук-М1" Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования ''Запад'' выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3 "Рейс".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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"Все цели уничтожены! Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают совершенствовать свои навыки и умения по защите государства от внешней вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.

Прошли стратегические командно-штабные учения
Прошли стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021"

Подводные лодки, самолеты, вертолеты и ПВО

Ранее мы сообщали, что в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.

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Известно, что корабли вышли в море с оккупированных территорий Украины (г. Севастополь) и из РФ (г. Новороссийск). По информации пресс-центра, выход кораблей в морские полигоны проводится "в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2021 год".

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ",– говорится в сообщении ведомства.

Указано, что российские военные выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп.

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