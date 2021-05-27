Порошенко двигает поезда? Пятого президента обвинили в привилегиях при посадке

Посадка на поезд, которую вначале объявили со второго пути, была перенесена на первый, а через некоторое время в вагон зашел Порошенко

Украинка обвинила пятого президента Петра Порошенко в том, что поезд, которым он ехал на Донбасс, якобы именно для него перенесли со второго пути на первый.

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Скрин ее закрытого поста в Faсebook опубликовал Юрий Бирюков.

Свои выводы женщина, которая, по ее словам, является переселенкой, сделала из того, что посадка на поезд, которую вначале объявили со второго пути, была перенесена на первый, а через некоторое время в ее вагон зашел Петр Порошенко.

"Едем в Донецкую область поездом. На табло написано, что посадка на первый путь. Думаю про себя: "Когда такое было, чтобы в этом направлении на первый путь?! Потом женщина объявляет, что на второй. Вконец запуталась, но стоит все-таки на первом. Сижу в вагоне, и тут заходит Петр Алексеевич", – пишет Наталья Уляницкая.

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Сам пятый президент никак не прокомментировал данные обвинения, за него вступился его бывший советник, посмеявшись над данной историей как над совершенно бредовой.

"В хит-парад "Что ж у тебя с головой творится" стремительным домкратом врывается некая Наталия Уляницкая, которая пишет пост о перестановке поезда ради Порошенко", – в частности написал он.

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В то же время в Facebook Петра Порошенко ранее были размещены фото из его поездки в Донецкую область, видимо, как раз в том самом поезде.

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В то же время в "Укрзализныци" СМИ сообщили, что платформу подачи утреннего поезда в Донецкую область и вправду поменяли, но для пересадки беженцев из Сектора Газа, которые накануне прилетели в Украину.

Напомним, пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко 27 мая не явился на допрос в СБУ по делу Медведчука – Козака, а уехал в Торецк, где посетил местную больницу.

Мы также писали, что всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.