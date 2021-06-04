Українська
$ 27,34
33,26
  1. Последние новости Украины

Порошенко прибыл на допрос в СБУ по делу Медведчука

4 июня, 12:23

Виктория Барановская Виктория Барановская

Его адвокат Илья Новиков заявил, что пока что сторона Порошенко не будет давать никаких комментариев

В пятницу, 4 июня, народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины по делу нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Реклама

Об этом сообщает УНИАН.

Адвокат нардепа Илья Новиков заявил журналистам, что сейчас сторона Порошенко не будет давать никаких комментариев.

Известно, что Порошенко зашел в здание СБУ с улицы Ирининской.

В тренде
Циклон еще подпортит погоду в Украине: где в пятницу будут лить дожди

Как сообщали новости "Сегодня", недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.

Реклама

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколько
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколькоЭкономика
Погода уже натворила беды в Украине: какие области циклон накроет в четверг
Погода уже натворила беды в Украине: какие области циклон накроет в четвергУкраина
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощь
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощьЭкономика
Черный грибок фиксируют не только в Индии: в Украине говорят о похожей болезни у переболевших COVID-19
Черный грибок фиксируют не только в Индии: в Украине говорят о похожей болезни у переболевших COVID-19Украина
Доллар и евро рухнули вниз: НБУ огласил курс валют на четверг (обновлено)
Доллар и евро рухнули вниз: НБУ огласил курс валют на четверг (обновлено)Финансы
Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)
Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)Запад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять