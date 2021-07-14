Порошенко радостно отреагировал на решение КСУ – победил российские сериалы

Как заявил политик, с 16 июля языковой закон начнет работать в полном объеме

Петр Порошенко рассказал, что закон о языке атаковали два года

Пятый президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Европейская солидарность" поприветствовал решение КСУ о признании конституционным закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Как сказал он в своем видеообращении, уже с 16 июля языковой закон будет работать в полном объеме.

"Осталось 24 часа, один день до 16 июля, когда этот закон будет работать в полном объеме. В том числе для российских и пророссийских сериалов, где, пытаясь выслужиться перед агрессором, русифицировали Украину", – сказал Порошенко.

Политик напомнил, что закон был принят его командой.

"Я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как президента Украины – конституционная", – добавил Порошенко.

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Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опубликовала новый фрагмент своей книги, в котором описала правление пятого президента Украины Петра Порошенко, отметив, что больше у него нет шансов на президентство.