Порошенко с супругой проголосовали на выборах

Депутат сказал, что голосует за Украину

Пятый президент Украины, депутат Петр Порошенко вместе с женой Мариной уже проголосовали на местных выборах.

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"Голосую за Украину, ЕС и НАТО", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 октября в 8:00 по всей Украине (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя) открылись избирательные участки для проведения местных выборов.

Ранее мы сообщали, что Комитет избирателей Украины фиксирует первые нарушения на выборах. На некоторых участках кабинок для голосования не было вообще, противоэпидемические мероприятия нарушаются.

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Кроме того, активистка Femen задрала юбку перед Зеленским и показала зеленую Pussy и надпись Zexist. Ее быстро задержали охранники. В этот момент девушка начала свистеть в свисток. Позже выяснилось, что ее доставили в полицию. На девушку, возможно, будет наложен штраф.

Если вы стали свидетелем фальсификаций – напишите нам в специальный чат. Мы обязательно сообщим о них! Вот ссылка: vibory_25_segodnya

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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