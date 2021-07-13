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После Авакова будут еще отставки министров. Гордон назвал фамилии

13 июля 2021 22:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Журналист прогнозирует, что своих портфелей лишатся министр юстиции и министр обороны

Дмитрий Гордон. Фото: скриншот

Дмитрий Гордон. Фото: скриншот

После отставки министра внутренних дел Арсена Авакова еще несколько министров потеряют свои посты.

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Об этом в эфире "Украина 24" сказал украинский журналист Дмитрий Гордон

"Нас ожидает еще несколько отставок", - сказал он.

По прогнозам Гордона, в ближайшее время будут уволены министр юстиции Денис Малюська и министр обороны Андрей Таран.

При этом журналист исключает того, что Аваков после отставки будет баллотироваться в мэры Харькова.

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"Не будет. Вы представляете себе с поста министра внутренних дел баллотироваться в мэры. Раз. Во-вторых, зная Арсена Борисовича, я уверен, что человек на посту министра внутренних дел дольше всех в независимой Украине. Более семи лет. Тяжелейшая работа – каждый день ты в стрессе. Поэтому ему сейчас хочется отдохнуть прежде всего", – сказал Дмитрий Гордон.

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Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль нормально отнесся к решению министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.

Как известно, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность нового главы МВД.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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