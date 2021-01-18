После мороза в -20 потеплеет до +8: в Украине резко изменится погода

Сильные холода будут еще два дня, а потом ворвется весенняя погода

На Крещение, 19 января, еще будут сильные морозы, но уже с середины недели начнет резко теплеть, местами до 8 градусов тепла. Осадков практически не будет.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

Так, в среду, 20 января, дневные морозы до -15 будут только на востоке. В центральных, южных областях и на севере 7 – 9 мороза. На западе температура повысится до 2 градусов тепла. А вот ночи еще будут очень холодными, 15 – 23 мороза. Снег пойдет только на западе. В Киеве 6 – 8 мороза днем и 16 – 18 ночью.

В четверг, 21 января, уже резко потеплеет и нигде не будет осадков: в западных областях днем 2 – 7 градусов тепла, в большинстве центральных областей -1 +1, на юге – 2 – 6 тепла. А вот на востоке еще холодно, от 6 до 11 мороза. Ночью мороз 15 – 23 градуса будет на востоке, а также в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. В Киеве от -1 до +1 днем и 6 – 8 ночью.

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В пятницу, 22 января, плюсовая температура днем будет во всех областях: 5 – 7 на западе; 3 – 5 тепла – в центре, на востоке и севере; 6 – 8 градусов – на юге. Осадки в виде дождя частично на западе. В Киеве 2 – 4 тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приходом сильного похолодания украинцам дали советы, как пережить морозы.

Видео: Сегодня

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