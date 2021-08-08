После ночи на свободе суд арестовал убийцу активиста Майдана Юрия Вербицкого

Второй обвиняемый в убийстве Вербицкого и похищении Игоря Луценко остается на свободе

Обвиняемые в убийстве Вербицкого и похищении Луценко ночью вышли на свободу / Коллаж "Сегодня"

Менее чем через сутки после освобождения из СИЗО двух обвиняемых по делу об убийстве активиста Майдана Юрия Вербицкого и похищении журналиста Игоря Луценко в 2014 году Печерский суд Киева начал рассматривать обращение прокуратуры по избранию одному из них новой меры пресечения.

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Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Игорь Луценко.

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"Печерский суд только что арестовал Мысливого, одного из обвиняемых в убийстве Вербицкого и похищении меня. Его выпустили вчера из-за преступного бездействия судей Белой Церкви. Арест – в другом производстве, другое подозрение. Его коллега Новотный, которого тоже вчера выпустили, судя по всему, останется гулять на свободе", – написал Луценко.

Дружный отпуск

Напомним, в ночь на воскресенье из СИЗО были отпущены подозреваемые по делу о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого – Иван Новотный и Сергей Мысливый. Они несколько лет находились в розыске и были задержаны в марте 2020 года.

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Вчера закончился срок содержания их под стражей и очередное ходатайство о продлении срока должен был рассмотреть суд Белой Церкви. Однако, по странному стечению обстоятельств, задействованные в процессе судьи этого суда накануне дружно ушли в отпуск.

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"Судьи (двое из трех, кроме председательствующей) ушли в отпуск, зная, что им надо назначить новый срок содержания под стражей Мысливому и Новотному", – написал 6 августа Луценко.

В январе 2014 года в самый разгар Майдана с территории Александровской больницы в Киеве были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий. Их вывезли за город и несколько часов держали, подвергая пыткам. Затем их бросили в лесу. От полученных травм и переохлаждения Юрий Вербицкий умер.