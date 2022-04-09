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После переговоров с Зеленским Джонсон пообещал Украине еще больше помощи от Британии

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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9 апреля, 19:57
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Британский премьер заверил в поддержке украинского народа
Борис Джонсон объявил о новом пакете помощи
Борис Джонсон объявил о новом пакете помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания предоставит новую военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, который прибыл со срочным визитом в Киев.

"Сегодня я встретился со своим другом президентом Владимиром Зеленским в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны против варварской кампании России", — сообщил Джонсон в Twitter.

Поддержка Великобритании

  • 3 апреля на фоне новостей о зверствах российской армии в Буче Борис Джонсон заявил, что санкции против Российской Федерации будут усилены. Кроме того, страна увеличит военную помощь Украине.
  • Великобритания постоянно отправляет в Украину военную технику с тем, чтобы усилить позиции ВСУ в борьбе против российского агрессора.
  • Например, в апреле стало известно, что Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Кроме того, это поможет избежать обстрела прибрежных городов с моря.
  • В ответ на преступления армии РФ на территории Украины министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон будет требовать усиления санкций против Москвы.

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Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

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