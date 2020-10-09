После ремонта будут платные дороги. Интервью с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым

Почему деньги с ковидовского фонда пошли на дороги и сколько хотят отремонтируют в 2021 году

Александр Кубраков возглавляет "Укравтодор" с ноября прошлого года. До назначения он работал в сфере информационных технологий. На парламентских выборах был 30-м в списке партии "Слуга народа". Однако народным депутатом Александр Кубраков был недолго – через несколько месяцев его назначили главой "Укравтодора" на смену поляку Славомиру Новаку, которого сейчас подозревают в хищении средств по строительству дорог в Украине.

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В интервью сайту "Сегодня" Александр Кубраков рассказал, как работается айтишников в дорожной отрасли, что успел сделать за первые 10 месяцев работы и где будут строиться дороги в 2021 году.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Сколько денег на дроги дали в 2020 году и что за них можно построить

Из 73 млрд грн Дорожного фонда непосредственно на строительство дорог государственного значения были направлены 31,5 млрд грн:

22,1 млрд грн из них- это субвенция на местные дороги,

5,9 млрд – затраты на эксплуатационное содержание,

5,6 млрд грн – выполнение долговых обязательств Укравтодора,

5% Дорожного фонда направляется на меры безопасности движения, (ними распоряжается непосредственно Мининфраструктуры).

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Дополнительно 19,3 млрд грн кредита под государственные гарантии и дополнительно у нас еще есть 35 млрд грн. То есть всего у нас 85 млрд грн непосредственно на ремонты дорог государственного значения.

Сколько дорог можна отремонтировать за эти деньги?

4200 км государственного значения и примерно 2300 км дорог местного значения. 2200 км дорог уже в верхних слоях. Сегодня количество дорог в выравнивающем слое – это еще 800 км. То есть 3000 км дорог есть. Есть объекты, на которых укладывается основа. Через два – два с половиной месяца выйдем на реализацию планов.

Какие дороги планируют отремонтировать в 2021 году

Министр финансов анонсировал 150 млрд грн в целом на все на 2021 год, учитывая дороги местного значения, содержание, обслуживание кредитов прошлых лет. Запросы "Укравтодора" немного больше, но есть нормальный диалог с правительством, со всеми ветвями власти и, возможно будет найден какой-то консенсус ближе к концу года.

Примерно 160 млрд можно направить на дороги государственного значения. Уже завершается проектирование и сколько моржно будет отремонтировать дорог будет зависеть, сколько будет нового строительства, поскольку оно намного дороже чем просто ремонт существующей сети. Планы еще составляются. Но точно это будет больше дорог, чем в 2020 году.

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Какие дороги планируют отремонтировать:

ремонт трассы Н-03 от Житомира в Хмельницкий;

завершение строительства трассы М-12 от Тернополя до Стрыя;

планируется завершить трассу Н-18, которую в этом году начинают ремонтировать от Тернополя в Ивано-Франковска;

завершение трассы М-12 в Кировоградской области;

начать делать трассу М-14 к югу от Херсона в сторону Мариуполя;

трассу Н-07 Чернигов-Сумы – она сделана на территории Сумской области, будут делать на территории Черниговской;

трассу Н-23 Кривой-Рог – Запорожье – в Днепропетровской области есть еще ужасные участки, которые в этом году не успели сделать;

трассу М-13 от Кировограда до границы с Молдовой – тоже одна из худших дорог в Украине;

трассу М-18 по территории Днепропетровской области;

завершить трассу Н-16 в Черкасской области;

проектируется расширение дороги М-06 к первой категории на всех участках Ровно-Львов;

так же Киев-Харьков – есть участки по Полтавой, где планируется расширение дороги до первой категории;

ремонт обхода города Харьков (уже есть много проектов).

Как контролируется качество дорог

В этом году в качестве эксперимента дали много проектов независимым инженерам-консультантам, чтобы они проводили независимый технический надзор, чтобы это работало так как на проектах, финансируемых международными финансовыми организациями. Опыт интересный, есть проблемы от наших служб, но есть и проблемы со стороны этих организаций, поскольку это первый год и еще не хватает специалистов. Кто-то открыл в Украине представительство, кто-то – нет. Этот рынок должен заработать. В этом году дали этим организациям проектов больше, чем было в любые другие годы и больше, чем они могли выполнить.

В ходе строительства постоянно ведется технический надзор. Если есть недостатки при строительстве, то устраняются в процессе ремонта участка. Во всех регионах, независимо от названия подрядной организации, у всех бывают проблемы. Но работы не принимаются пока качество не удовлетворяет все стандарты и инженер-консультант не подтверждает это.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Почему деньги на дороги выделяют из Фонда по борьбе с коронавирусом

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Еще в начале года планировали привлечь дополнительное финансирование, когда Украина получила по результатам судебного решения Стокгольмского арбитража 2,5 млрд долл. штрафных санкций от российского "Газпрома". Предполагалось, что часть этих средств пойдет именно на инфраструктурные проекты. Когда делался секвестр бюджета, то "Нафтогаз" перечислил 25 млрд грн в виде дивидендов в бюджет. Это и есть те средства, которые через механизм ковидовского фонда попали на дороги, потому что так "Нафтогаз" мог перечислить свои дивиденды.

То есть – это именно эти средства, которые государство планировало направить на инфраструктурные проекты еще в начале года.

Когда в Украине будут платные дороги

Пока речь не идет о платных дорогах, но идет осторожная работа с IFC (International Finance Corporation, входит в структуру Всемирного банка), – где можно применить в наших реалиях, где нельзя. Как только будут заключены соглашения, – пойдет речь о платных дорогах. Этот вопрос не снимается и ведется работа в этом направлении. Ведется работа над шестью проектам и довольно скоро станет понятно, какие это маршруты.

Есть инвесторы и проекты. Но существующая дорожная сеть в 70% случаев не в нормативном состоянии. И делать платные дороги, когда основная сеть, которая должна быть альтернативной, не приведена в соответствие, – не совсем корректно.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Когда начнут строить окружную дорогу Киева

Уже есть победитель тендера на проект первого участка и объявили тендер на второй. Далее участок за участком будут объявляться тендеры. План такой: первые участки начнут строить в следующем году. Когда будут готовы проекты, экспертизы стоимости, сложности, выкупа участков земли, тогда можно будет говорить о том, когда можно будет полностью завершить строительство.

Сколько "Укравтодор" теряет из-за коррупции

Дорожная отрасль такая же как и другие с точки зрения коррупции – не больше, не меньше. Есть понимание, что здесь сейчас самые большие бюджеты. Если говорить о коррупции, можно посмотреть на весь цикл проекта строительства или ремонта дороги и смотреть, где может возникать коррупция. Это – этап отбора подрядчика, этап финансирования, принятие работ и гарантийных обязательств.

Перый этап: тендера, выбор подрядной организации. Хочется, чтобы правила были более жесткими, но если повышать требования, то на рынке будут работать три-четыре подрядные организации. Когда появляются правила, тогда появляется конкуренция. Выполнение планов возможно только в случае работы с компаниями, которые имеют мощности для выполнения своих обязательств.

(Больше всего Александра Кубракова критикуют за внедрение Методических тендерных рекомендаций. Требования рекомендаций, дают возможность попасть на тендеры ограниченному числу компаний, сам Кубраков называет борьбой с компаниями-однодневками и тендерным троллингом. Сейчас работы на подрядах Укравтодора по ремонту и строительству выполняют 53 компании, из них – 11 компаний имеют подрядов на сумму более 1 млрд грн. В результате таких внедрений доля отдельных компаний во всех тендерах "Укравтодора" достигла 75%, – авт.)

Второй этап – как проекты финансируются, платит заказчик аванс или нет. Сейчас такой проблемы нет. Эту коррупцию в структуре убрали.

Третий этап – прием работ. Это случаи, когда служба не хочет принимать работы и ищет причины, почему их не принять. В этом году более чем на 100 объектах ввели независимый технический надзор. Впервые за всю историю "Укравтодора" было привлечено большое количество инженеров-консультантов, которые профессионально этим занимаются. Они объективны, они независимы – их задача сказать выполнена ли работа или нет, провести все лабораторные исследования и доказать, что на самом деле происходит. Служба получает отчет инженера-консультанта, подписывает акт и платит за выполненные работы. Эту логику поменяли и она похожа на проекты, которые финансируются международными финансовыми организациями. В Украине на дорожных объектах активно присутствует Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк, их правила закупок и проведения работ отличаются от тех, которые выполняются за бюджетные средства.

Четвертый этап - выполнение гарантийных обязательств. Были случаи в Запорожской области, Днепропетровской и все подрядные организации в течение трех-семи дней ремонтировали участки, которые делали в 2017-2018 годах согласно гарантии.

(Подрядчик обязан предоставлять гарантию на выполненные дорожные работы. На текущий средний ремонт – 5 лет, на капитальный – 10 лет, – авт.)

Как глава Укравтодора оценивает свои возможности

"Я работал в крупных компаниях, долго работал в "Киевстаре", три года управлял собственным бизнесом, поэтому не могу сказать, что я исключительно айтишник. Конечно, я не дорожник – это факт на 100%. Жизненный опыт позволяет смотреть на некоторые вещи проще. Мой предыдущий бэкграунд помогает в организационных вещах, смотреть на дорожную отрасль по-новому, и это плюс. Например, нам нужно чтобы подрядчики работали быстро, качественно и по графику, чтобы все без исключения получали авансы и своевременные выплатили за работу. Налаживание этой системы, предупреждения рисков – это менеджмент, управление финансами, которые универсальны для любой отрасли".

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