Українська
$ 27,67
33,26
  1. Последние новости Украины

После вакцинации можно будет снова заболеть? Степанов назвал три варианта

9 февраля, 10:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После вакцинации люди будут по-разному реагировать на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после вакцинации от коронавируса украинцы либо вообще больше не заразятся, либо ковид может попасть в организм, но не будет представлять опасности для человека. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Реклама

Он рассказал, что такой эффективность вакцин, как они должны действовать и назвал категории людей, которые по-разному будут реагировать на ковид после вакцинации:

  • люди, которые точно не заболеют после вакцинации;
  • люди, в организм которых таки попадет вирус, но не будет никаких клинических проявлений – бессимптомное течение болезни (у человека может быть позитивный ПЦР-тест, но не будет проявлений болезни);
  • люди могут заболеть, но будут иметь легкую форму болезни.

"По такому принципу считает эффективность любой вакцины", – добавил Степанов.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми и кого именно.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара в Украине уходит в новый диапазон: что творится на межбанке
Курс доллара в Украине уходит в новый диапазон: что творится на межбанкеФинансы
Снежный апокалипсис в Украине, день второй: все подробности (фото, видео)
Снежный апокалипсис в Украине, день второй: все подробности (фото, видео)Украина
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясо
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясоЭкономика
Доллар и евро опускаются все ниже: курс Нацбанка
Доллар и евро опускаются все ниже: курс НацбанкаФинансы
Тихий грабеж: как в больницах наживаются на простых украинцах
Тихий грабеж: как в больницах наживаются на простых украинцахУкраина
Доллар упал до минимума за пять месяцев: официальный курс
Доллар упал до минимума за пять месяцев: официальный курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять