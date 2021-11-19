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После вакцинации обостряются все болезни? Врач развеяла миф о COVID-19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
19 ноября, 07:00
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Украинские медики продолжают развенчивать фейки о коронавирусе и вакцинации
Вакцинация спасает украинцев от тяжелого течения болезни
Вакцинация спасает украинцев от тяжелого течения болезни / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети украинцы обсуждают очередные слухи о вакцинации. Якобы после прививки против коронавируса у человека обостяются все хронические болезни. Медики утверждают, что это фейк, причем такая информация может привести к плачевному исходу.

Иммунолог Алина Дашкевич рассказала "Суспильному", почему нельзя этому верить.

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По словам врача, именно людям с хроническими заболеваниями нужна вакцинация больше всего. Никакие хронические болезни вакцина не обострит. Таким пациентам важно предупредить ковид, а не делать эксперименты на себе и встречаться с коронавирусом невакцинированными.

"Поверьте мне, это довольно страншый эксперимент. Потому что люди, которые имеют определенные хронические заболевания, они гораздо агрессивнее реагируют на вирус ковида. И последствия после этого никто не может предвидеть", – сказала Алина Дашкевич.

Откуда взялись первые фейки о вакцинации?

После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.

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Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.

Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.

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