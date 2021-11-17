После вакцинации от COVID-19 умирают? Санврач Украины дал ответ

В нашей стране работает эффективная система фармакологического надзора

Игорь Кузин рассказал, связаны ли вакцинация и смерти. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день на самом деле нет ни одного случая, когда была установлена связь между вакцинацией и смертью.

Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

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О смертях после вакцинации

По словам главного санитарного врача, в Украине работает эффективная система фармакологического надзора. Суть ее в том, что каждый случай, связанный с вакцинированным человеком в течение 30 дней после прививки, расценивается как неблагоприятный случай после иммунизации.

Таким образом, даже если человек умрет от инфаркта или инсульта, вследствие ДТП, то такой случай будет зафиксирован как неблагоприятный после иммунизации.

"Таких случаев у нас зафиксировано 124 по состоянию на 12 ноября. То есть, это смерти людей, которые были вакцинированы в течение последних 30 дней до летального исхода", – отметил Кузин.

Вакцинация и смерть между собой не связаны

Кузин добавил, что на самом деле нет ни одного случая, когда была установлена связь между вакцинацией и смертью. По каждому такому случаю собирается сначала заседание на областном уровне, затем – национальной комиссии.

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"Я бы просил СМИ очень осторожно освещать такие темы, ведь неосторожные сообщения могут способствовать распространению фейков о вакцинации", – подытожил он.

Вакцинироваться в маршрутке могут все желающие / Коллаж "Сегодня"

Как вакцинация влияет на беременность?

При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать, а также не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус.

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Отмечается, что пользы от вакцинации как для беременной, так и для ребенка, гораздо больше.

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