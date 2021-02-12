Українська
$ 27,84
33,81
  1. Последние новости Украины

После вакцины "Спутник V" сотрудник "Свободы слова Савика Шустера" заболел коронавирусом

12 февраля, 23:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сотрудник "Свободы слова Савика Шустера" за два часа до вакцинации "Sputnik V" сделал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Он сделал ПЦР-тест для того, чтобы вернуться из России в Украину, и он оказался положительным.

Реклама

Как рассказал Шустер в эфире ток-шоу, 7 февраля сотрудник программы решил вакцинироваться "Sputnik V". Но через два дня ему нужно было возвращаться из России в Украину.

"Чтобы вернуться и сесть в самолет нужен ПЦР-тест. За два часа до вакцинации он сделал тест, который оказался отрицательным. Он сделал первую дозу вакцины и прилетел 9 февраля. 11 февраля во время теста на антиген он оказался положительным. Затем сделали ПЦР-тест, который также оказался положительным", – сказал Шустер.

В тренде
В Украине снова изменится погода: когда прекратятся снегопады и придут сильные морозы

Однако по словам врача Ольги Голубовской, некоторые ПЦР-тесты на коронавирус могут быть ложноотрицательными.

"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода, и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", – сказала Голубовская.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)
Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)Украина
Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потом
Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потомУкраина
Евро и доллар стремительно идут вверх: официальный курс
Евро и доллар стремительно идут вверх: официальный курсФинансы
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроектЭкономика
Европарламент призвал Украину запретить сайт
Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец"Евросоюз
В Украине похолодает почти до -30: где и когда будет холодней всего
В Украине похолодает почти до -30: где и когда будет холодней всегоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять