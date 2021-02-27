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После взрыва в "ковидной" больнице Черновцов больных вывозят в другие клиники: фото

27 февраля, 15:23

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Водителей просят уступать дорогу каретам скорых, развозящим пациентов

Из городской больницы №1 Черновцов, где произошел взрыв в палате для больных COVID-19, пациентов перевозят в другие медицинские учреждения.

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Об этом директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев сообщает на своей странице в Facebook.

/ Фото: molbuk.ua

По его словам, сейчас бригады Центра ЭМП проводят эвакуацию больных из 1-й городской больницы в другие медицинские учреждения города.

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/ Фото: molbuk.ua

"Прошу сохранять спокойствие и дать возможность экстренной службе выполнять свою работу. Также просьба к водителям давать возможность беспрепятственного передвижения автомобилей экстренной медицинской помощи", – обратился Еленев к другим участникам дорожного движения.

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/ Фото: molbuk.ua

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Также в Сети появились фото из палаты, где произошел взрыв с последующим горением:

Напомним, первый заместитель начальника управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк рассказал, чтопри взрыве погиб пожилой пациент "ковидной" палаты. Кроме того, в результате пожара пострадали еще два пациента: один – получил травму в результате пожара, второй – надышался угарным газом.

Видео: Андрей Шалеев

Все подробности в спецтеме Взрыв в больнице Черновцов

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взрыв больницы эвакуация Черновцы больные пациенты коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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