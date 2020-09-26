Последние слова пилотов Ан-26 пообещали обнародовать

На месте крушения самолета Ан-26 ищут бортовые самописцы.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"На месте сейчас ищут бортовые самописцы самолета, а разговоры пилотов должны быть опубликованы – общество должно знать правду", – заявил Геращенко.
Также он отметил, что теперь не менее важно проконтролировать расследование трагедии и организовать похороны погибших и помощь семьям жертв катастрофы.
Также смотрите видео очевидцев, которые сняли крушение самолета.
К слову, после падения военного самолета в Харьковской области открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.
Кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве.
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