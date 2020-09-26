Последние слова пилотов Ан-26 пообещали обнародовать

На месте крушения самолета Ан-26 ищут бортовые самописцы.

Реклама

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На месте сейчас ищут бортовые самописцы самолета, а разговоры пилотов должны быть опубликованы – общество должно знать правду", – заявил Геращенко.

Также он отметил, что теперь не менее важно проконтролировать расследование трагедии и организовать похороны погибших и помощь семьям жертв катастрофы.

Также смотрите видео очевидцев, которые сняли крушение самолета.

В тренде На выходных резко изменится погода: объявлено штормовое предупреждение

Реклама

К слову, после падения военного самолета в Харьковской области открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама