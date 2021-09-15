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Последние теплые дни: прогноз погоды на 15 сентября

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
15 сентября, 06:03
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В Киеве будет сухо. Температура воздуха составит +20...+22 градуса

Погода в Украине в среду, 15 сентября, будет сухой и солнечной. Несмотря на первый месяц сентября, температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах +19...+26 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в регионах

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Холоднее всего 15 сентября будет на севере. Там температура воздуха составит +19...+22 градуса. Несколько теплее будет на Западе. Однако больше всего тепла получат жители Закарпатья – там воздух разогреется до +23...+25 градусов.

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В центральных и восточных областях также будет тепло – +20...+24. Однако больше всего теплом погода порадует жителей юга. Там температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26 градусов.

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Так, по прогнозам синоптиков, в стране осадки не ожидаются. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23° (на Закарпатье до 26°), на высокогорье Карпат 13-15°, в южной части и в Донецкой области ночью 12-17°, днем 23-27°. В Киеве будет сухо. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

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