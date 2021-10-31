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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Последний день перед локдауном. Киевляне "атакуют" пункты вакцинации (фото, видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
31 октября, 14:13
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В Украине за последние сутки вакцинировали 177 765 человек против COVID-19
Очередь на вакцинацию в Киеве
Очередь на вакцинацию в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

До введения красной зоны в столице осталось меньше суток.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Очереди на вакцинацию от коронавируса растут. В первую очередь вакцинируют тех, кто по записи.

На Любомира Гузара, 3, образовалась огромная очередь желающих сделать прививку.

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Пункт вакцинации возле станции метро Политехнический институт.

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Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

В Киеве образовалась очередь на вакцинацию в НСК "Олимпийский".

Пункт открывается в 10, но люди тут дежурят уже с 7. Некоторые со стульчиками и книжками пришли, потому что уже не впервые ждут свой укол.

Фото: Юлия Биляченко
Фото: Юлия Биляченко

Фото: Юлия Биляченко
Фото: Юлия Биляченко

Вакцинация в Украине

В Украине 30 октября сделали 177 765 прививок против коронавируса. Первую дозу получил 133 251 человек, а еще 44 514 полностью вакцинировались, то есть получили две дозы.

Вакцинацию осуществляли 844 мобильные бригады, 2 560 пунктов прививки и 442 центра вакцинации.

Вакцинировали тремя препаратами: Pfizer (Comirnaty) — 79 377 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 65 964 и AstraZeneca — 32 424.

С начала массовой вакцинации против COVID-19 в Украине сделали 17 577 773 прививки. Первую дозу получили 10 156 227 человек, а полностью вакцинировались — 7 421 546.

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