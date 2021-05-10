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Третью волну эпидемии победили – красных зон в Украине не осталось

10 мая, 14:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Фото: УНИАН

Фото: УНИАН

В Украине не осталось регионов с самым высоким уровнем эпидемиологической угрозы – после того, как в Сумской области отменили красную зону эпидемиологической опасности, самые жесткие ограничения действуют в "оранжевых" областях.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно обновленному зональному делению, по состоянию на 10 мая, в оранжевой зоне остаются.

В тренде
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  • Волынская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Кировоградская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Тернопольская;
  • Черкасская.

Все остальные области оказались в желтой зоне. Это Киев и Киевская область, а также Винницкая, Днепропетровская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Последней областью в красной зоне оставалась Сумская область. Решением Госкомиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 8 мая Сумщина покинула красную зону.

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