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В Беларусь не хотят пускать украинцев – посол

28 октября, 14:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кроме Украины, граждан еще двух стран белорусские пограничники не пускают в свою страну

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который ранее был обыскан на границе, заявил, что белорусские пограничники принимают меры для недопущения украинцев в эту страну.

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Об этом он сообщил в эфире Громадського радіо.

По его словам, такие действия направлены также и в отношении граждан Литвы и Польши при пересечении белорусской границы.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", – сказал Кизим.

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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре при въезде на территорию Беларуси пограничники соседней страны обыскали автомобиль Игоря Кизима, чем нарушили нормы международного права о дипломатических отношениях. В результате инцидента Киев потребовал от Минска объяснений, однако от белорусской стороны так и не был получен ответ.

Досмотр машины посла на границе. Источник: gpk.gov.by
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Также ранее мы писали, что с 1 сентября украинцев начали пускать в Беларусь по новым правилам. Теперь нашим гражданам для этого необходим загранпаспорт.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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пограничники Беларусь Игорь Кизим
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