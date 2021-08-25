Посольство США в Киеве отреагировало на "зеленое" нападение на Порошенко

Посольство США в Киеве отреагировало. Петра Порошенко 24 августа облили зеленкой у станции метро "Крещатик".

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

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Позже появилось фото задержанного мужчины, который облил Порошенко. Как оказалось, мужчину зовут Юрий, он 1999 года рождения, из Козельца (Черниговская область).

По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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