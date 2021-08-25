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Посольство США в Киеве отреагировало на "зеленое" нападение на Порошенко

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 августа, 18:56
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Порошенко обвинил в организации нападения Зеленского, в Офисе президента назвали это "фобией"
Порошенко облили зеленкой в центре Киева 24 августа. Фото: коллаж "Сегодня"
Порошенко облили зеленкой в центре Киева 24 августа. Фото: коллаж "Сегодня"
Посольство США в Киеве отреагировало инцидент с пятым президентом Украины. Петра Порошенко 24 августа облили зеленкой у станции метро "Крещатик".
Об этом посольство написало в Twitter.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или на любых членов общества нет места в процветающей демократии", – указано в сообщении.
Позицию посольство опубликовало в соцсетях. Фото: скрин
Позицию посольство опубликовало в соцсетях. Фото: скрин

Что произошло

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

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Позже появилось фото задержанного мужчины, который облил Порошенко. Как оказалось, мужчину зовут Юрий, он 1999 года рождения, из Козельца (Черниговская область).

По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что:

  • 5 сентября 2020 года мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой. Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы. Мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся.
  • 21 июля 2020 года под Радой троих депутатов облили зеленкой. Пострадали двое "Слуг народа" – Александр Кабанов и Евгений Шевченко, а также депутат от ОПЗЖ Олег Волошин – за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины".

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