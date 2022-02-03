40 тысяч новых заболевших и поставка "Молнупиравира": что происходит с COVID-19 в Украине

В стране скоро появятся таблетки от коронавируса

В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Только за сутки 2 февраля в Украине зафиксировали почти 40 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Все больше областей переходит в красную зону карантина. Читайте подробнее о ситуации с COVID-19 в материале "Сегодня".

Статистика по Украине

За минувшие сутки:

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госпитализировано – 4 136 человек;

летальных исходов – 210;

выздоровело – 9 380 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 169 897 человек;

выздоровело – 3 650 854 человека;

летальных исходов – 100 809;

проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.

Данные по стране за сутки / Фото: Минздрав

Количество заболеваний в регионах в сутки

г. Киев – 2437;

Винницкая область – 1407;

Волынская область – 1352;

Днепропетровская область – 2017;

Донецкая область – 1754;

Житомирская область – 2933;

Закарпатская область – 818;

Запорожская область – 1043;

Ивано-Франковская область – 2423;

Киевская область – 1439;

Кировоградская область – 308;

Луганская область – 840;

Львовская область – 2369;

Николаевская область – 823;

Одесская область – 2982;

Полтавская область – 1284;

Ровенская область – 1986;

Сумская область – 1662;

Тернопольская область – 1644;

Харьковская область – 1827;

Херсонская область – 968;

Хмельницкая область – 2283;

Черкасская область – 931;

Черновицкая область – 975;

Черниговская область – 1115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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План вакцинации

Кабмин утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 год. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет. Украины. Как говорится в плане, стратегия вакцинации против COVID-19 в 2022 году будет состоять в:

ревакцинации тех, кто уже получил базовый курс прививки в прошлом году;

вакцинации тех, кто еще не сделал прививку;

охват прививками детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Согласно документу, до конца 2022 года обязанность областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослых, включая 80% украинцев старше 60 лет. Особое внимание обращается на тех, кто находится в группе риска.

Кроме того, государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

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Отметим, что с начала вакцинальной кампании вакцинированы 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.

Когда таблетки "Молнупиравир" появятся в Украине

В Украине скоро появятся таблетки от коронавируса. Министерство здравоохранения ожидает поставку первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" 5 февраля.

"Ожидаем первую поставку 60 тыс. курсов в субботу препарата "Молнупиравир", который был законтарктован нами. Это противовирусный препарат прямого действия", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что в регионы уже была доставлена ​​первая партия препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19.

"Молнупиравир" – это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат – это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

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