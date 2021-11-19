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Постковидный синдром: что это и как вернуться к прежней жизни

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 ноября, 08:50
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Такое состояние может занять от 5 до 12 недель или дольше
Люди часто переживают постковидный синдром. Фото: коллаж "Сегодня"
Люди часто переживают постковидный синдром. Фото: коллаж "Сегодня"

Многим людям вернуться в обычную жизнь после перенесенного COVID-19 довольно сложно. В то же время даже у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирусную болезнь, может наблюдаться, так называемый, постковидный синдром или длительный ковид (long COVID-19).

Подробнее о постковидном синдроме – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что такое постковид?

  • Признаки и симптомы, возникающие после перенесенной коронавирусной болезни, невозможно объяснить никаким диагнозом. Такое состояние может занять от 5 до 12 недель или дольше.
  • Британские исследования указывают, что у каждого пятого человека с положительным тестом постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого десятого – в течение 12 недель.

Чем характеризуется?

  • Длительное восстановление после инфицирования COVID-19.
  • Различными клиническими проявлениями: слабость, истощение, длительный кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, нарушение сна и сознания, тревожность, депрессия, головная боль, суставной синдром, выпадение волос, расстройства эндокринной системы и т.д. Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома. Их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.

Как восстановиться после перенесенного COVID-19?

  • Инструкции или рецепта быстрого восстановления нет. А особенно, если учитывать разное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента.
  • Среди советов, которые профессиональное сообщество дает пациентам, перенесшим COVID-19, соблюдение режима сна и сбалансированного питания, умеренная физическая активность, упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей, прогулки на свежем воздухе.
  • Кроме того, следует обращать внимание на лечение проявлений хронических болезней, если таковые имеют место. Следует консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния. Не стесняйтесь поделиться своими тревогами или обсудить жалобы и симптомы, которые возникли у вас после заболевания COVID-19.

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1555, медработников – 331.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 3 637 человек;
  • летальных исходов – 725;
  • выздоровело – 22 304 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 304 058 человек;
  • выздоровело – 2 726 521 человек;
  • летальных исходов – 80 231;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 461 886.

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