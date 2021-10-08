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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Постковидный синдром" и санкции против Лукашенко — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
8 октября, 06:00
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В ВОЗ назвали симптомы "постковидного синдрома", а ЕС будет ужесточать санкции против самопровозглашенного президента Беларуси
Последствия коронавируса для человеческого организма и давление на Александра Лукашенко со стороны ЕС/Коллаж: Сегодня
Последствия коронавируса для человеческого организма и давление на Александра Лукашенко со стороны ЕС/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Проблемы с памятью и одышка: врачи рассказали о последствиях COVID-19

Специальная рабочая группа медиков и экспертов Всемирной организации здравоохранения вместе с привлеченными научными учреждениями представила определения и официальное описание "постковидного синдрома".

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Постковидный синдром встречается у около 20% людей/Коллаж: Сегодня
Постковидный синдром встречается у около 20% людей/Коллаж: Сегодня

Убийство полицейского в Чернигове: руководство полиции области отстранили от должностей

В Чернигове, где недавно убили полицейского Артура Ерохина, отстранили от должностей начальника патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Это связано с расследованием убийства.

Отстранение от должности связано с расследованием убийства/Коллаж: Сегодня
Отстранение от должности связано с расследованием убийства/Коллаж: Сегодня

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Срочные санкции: в ЕС хотят добить режим Лукашенко новым решением

Евросоюз будет усиливать санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, год назад удержавшего власть силовым путем после сомнительной победы на выборах. Сделать это намерены в срочном порядке.

Лукашенко будет отвечать не только за разгон протестов, но и за транзит нелегалов в ЕС / Коллаж "Сегодня"
Лукашенко будет отвечать не только за разгон протестов, но и за транзит нелегалов в ЕС / Коллаж "Сегодня"

В Польше прокуратура задержала восьмерых человек по делу о смерти украинца Дмитрия Никифоренко

Окружная прокуратура в Щецине задержала восьмерых человек по делу о смерти 30 июля во Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. Сейчас прокуроры проводят с задержанными следственные действия.

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Дмитрий Никифоренко умер 30 июля этого года/Коллаж: Сегодня
Дмитрий Никифоренко умер 30 июля этого года/Коллаж: Сегодня

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