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Потеплеет почти до +20: какой будет погода в последний день марта

30 марта, 15:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В среду погода порадует украинцев, особенно в западных областях

Март попрощается с украинцами солнечной и теплой погодой, в некоторых областях будет под 20 градусов. Осадков в среду практически не будет. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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Температура воздуха в большинстве областей Украины составит в течение дня 10-14 градусов. Разве что на востоке немного свежее, 6-9 тепла.

В Полтавской, Николаевской, Запорожской областях и в Днепре с районами ожидается 8-12 градусов тепла.

А вот на западе будет теплее всего, 15-18 градусов.

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В среду в Украине будет преобладать сухая погода, разве что ночью и утром в западных и северных областях немного покапает дождь.

В тренде
Потеплеет почти до +20: какой будет погода в последний день марта

Ветер ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный.

В Киеве ближайшей ночью утром возможен небольшой дождь (карта). А в течение дня будет сухо и тепло, до 14 градусов.

Довольно холодный март заканчивается долгожданным весенним потеплением. А вот в следующем месяце будут температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.

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погода прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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