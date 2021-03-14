Потепление, дождь и мокрый снег: прогноз погоды на начало недели

В понедельник, 15 марта в Украине будет тепло, но возможны осадки. В некоторых регионах может выпасть снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, большинстве центральных областей ожидается дождь. На западе прогнозируют дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха: ночью +3-2° мороза, днем 3-8° тепла. А в большинстве южных, восточных и центральных областей 9-14° тепла.

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В Киеве, 15 марта, прогнозируют дождь. Температура воздуха в столице: ночью +1-3°, днем +4-6°.

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Во вторник, 16 марта в Украине прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели.

Температура воздуха: ночью +3-2°; днём +5-10°, а в западных областях будет прохладнее там прогнозируют +1-6°.

В Киеве в этот день осадки не прогнозируют. На дорогах – гололедица. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +0-2°, днем +7-9°.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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