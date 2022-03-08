Потери врага за сутки значительно выросли. Данные Генштаба

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 303 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
- артиллерийских систем– 120 ед,
- РСЗО – 56 ед,
- средства ПВО – 27 ед,
- самолетов – 48 ед,
- вертолетов – 80 ед,
- автомобильной техники – 474 ед,
- корабли/катера – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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