Потери врага за сутки значительно выросли. Данные Генштаба

Количество уничтоженной техники российских оккупантов значительно выросло

Украинские защитники отбивают атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,

артиллерийских систем– 120 ед,

РСЗО – 56 ед,

средства ПВО – 27 ед,

самолетов – 48 ед,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники – 474 ед,

корабли/катера – 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Реклама

Ситуация в Украине на утро 13-го дня войны

Темп продвижения войск врага существенно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам. На территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.