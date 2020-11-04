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Потратят миллиард. Украина закупит два миллиона быстрых тестов на COVID-19

4 ноября, 15:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

По словам Шмыгаля, с помощью этих тестов результат можно получить буквально за «считаные минуты»

На фоне быстрого распространения коронавируса правительство выделило 1 млрд грн на закупку 2 млн быстрых тестов на COVID-19.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт "Сегодня".

По его словам, с помощью этих тестов результат можно получить буквально за "считаные минуты".

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Это решение одно из многих, "которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", отметил Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование на COVID-19 в Украине, зарабатывают до 3,1 млн грн в день.

В Украине за последние сутки выявили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Всего инфекцию подтвердили у 420 617 человек.

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