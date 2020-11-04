Потратят миллиард. Украина закупит два миллиона быстрых тестов на COVID-19

На фоне быстрого распространения коронавируса правительство выделило 1 млрд грн на закупку 2 млн быстрых тестов на COVID-19.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт "Сегодня".
По его словам, с помощью этих тестов результат можно получить буквально за "считаные минуты".
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Это решение одно из многих, "которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", отметил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование на COVID-19 в Украине, зарабатывают до 3,1 млн грн в день.
В Украине за последние сутки выявили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. Всего инфекцию подтвердили у 420 617 человек.
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