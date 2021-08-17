Потусторонний хор и замурованная комната. Каких призраков скрывает Доминиканский собор во Львове

Загадочные события в соборе происходят на протяжении последних десятилетий

Доминиканский собор во Львове. Фото: tripadvisor

Украина богата не только фантастическими пейзажами, от которых захватывает дух, но и мистическими местами с тысячелетней историей. Одно из таких мест – Доминиканский собор во Львове.

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Как пишет 24 канал, это одна из самых популярных туристических локаций города.

Тайны Доминиканского собора

Мало кто знает, что ровно в полночь в Доминиканском соборе происходят странные вещи.

Согласно показаниям многочисленных ночных охранников, в это время в пустом темном соборе происходят громкие службы, а хорошая акустика помещения усиливает звуки пения потустороннего хора. Как известно, службы совершаются регулярно и продолжаются не менее трех часов.

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Кроме того, в библиотеке собора с полок часто падают плотно утрамбованные книги, а с замурованной комнаты выстукивает печатная машинка. Подобные явления наблюдают в храме с тех пор как были обнаружены и расчищены подземелья храмового комплекса.

Доминиканский собор внутри. Фото: tripadvisor

Что посмотреть в Доминиканском соборе во Львове

Богатая событиями история этой церкви наложила отпечаток на его внешнее и внутреннее убранство. И сегодня для туристов эта церковь представляет немалый интерес. Что же посмотреть в этом культовом сооружении:

Визуальная красота фасада: храм и монастырь при нём выполнены в стиле барокко и считаются главной барочной достопримечательностью города. Его фасад, украшенный изречением Soli Deo Honor et Gloria и красивыми лепными фигурами, один из самых знаменитых во Львове;

Внутреннее убранство собора тоже достойно внимания. Кроме того, внутри вы можете увидеть старинную статую Богородицы первого из доминиканских миссионеров – Яцека Одровонжа. Взглянуть стоит и на масштабные статуи алтаря и ряды деревянных статуй на галереях храма – они датируются XVIII веком;

В старинных монастырских кельях в пристройках Доминиканского собора Львова находится музей истории религий, в котором есть немало интересных артефактов;

Подземная часть Доминиканского собора во Львове также открыта для посещений – это одни из старейших подземелий Львова, в которых восстановлены келья отшельника и зал пыток доминиканских монахов.

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