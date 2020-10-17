Поваленные деревья и поврежденные крыши домов: в Кропивницком пронесся ураган (фото, видео)

Сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых местах.

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Об этом в субботу, 17 октября, сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в Facebook.

"Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях. Даже разрушил стены в домах! Одним словом, беда", – написал он.

По его словам, людям, которым негде переночевать, предложат места в гостинице "Турист".

Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередач и газопровод.

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В городе собралась комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) для принятия плана действий по ликвидации последствий стихии.

Напомним, в Киеве с самого утра 17 октября идет дождь. В результате мощного ливня улицы в городе превратились в реки, автомобили "поплыли".

Напомним, на Тернополь обрушилась непогода. Из-за продолжительного ливня улицы города затопило.

Также 7 октября Киев накрыл сильный дождь, местами город был подтоплен. Стихия бушевала во всех районах столицы.

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