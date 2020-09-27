Поваленные деревья и поврежденные здания: под Херсоном пронесся ураган (фото, видео)

В Великой Александровке частично отключены газ и электричество

В Херсонской области в поселке Великая Александровка в воскресенье, 27 сентября, пронесся ураган с сильной грозой, оставивший после себя повалены деревья и поврежденные провода линий электропередач, также сообщается о значительном повреждении крыш домов.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области.

В то же время, по информации правоохранителей, жертв нет.

В местном управлении ГСЧС уточнили, что из-за сильного дождя и порывистого ветра в пгт Великая Александровка повреждены крыши 32 жилых домов и школа, возникли обрывы электро- и газовой сети.

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Населенный пункт частично отключен от газо- и электроснабжения.

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС и сотрудники районного отделения полиции, которые помогают жителям преодолевать последствия непогоды: убирают поваленные деревья и расчищают дворы.

Ураган под Херсоном

На помощь местной полиции выехали правоохранители из соседних районов.

На ликвидации последствий непогоды задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, 27 сентября на Украину обрушилась непогода, из-за сильных дождей и порывов ветра по состоянию на утро воскресенья были обесточены по меньшей мере 107 населенных пунктов в четырех областях.

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