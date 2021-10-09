Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн 👊 Нападение в "Укрэксимбанке"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Повесился во дворе: в Полтаве умер 17-летний парень

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 16:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Следственным полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины
В Полтаве во дворе повесился 17-летний парень
В Полтаве во дворе повесился 17-летний парень / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтаве на территории частного домохозяйства обнаружили повешенным парня.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Реклама

"В отделение полиции №1 города Полтава 9-го октября, около 7 часов поступило сообщение от местного жителя, что в Полтаве на территории частного домохозяйства, обнаружили повешенным парня, 2003 года рождения", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства смерти полтавчанина. Продолжается досудебное расследование.

В Киеве отец жестоко убил сына

В полицию поступил вызов от врачей скорой помощи, что в одной из квартир обнаружен труп 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Как стало известно, погибший получил ранения во время конфликта с 55-летним отцом.

Реклама
  • Во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину сына. Пострадавший успел выйти в коридор, где его увидела соседка и вызвала скорую помощь.
  • На месте происшествия врачи пытались реанимировать мужчину, но констатировали смерть.
  • Для установления окончательной причины смерти тело мужчины доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские задержали 55-летнего мужчину, а также изъяли у него нож со следами крови.
  • Полиция начала уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. 55-летнему убийце сообщили о подозрении в совершении преступления и отправили под стражу.

Читайте также:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

9 октября 1991. В Киеве продолжается демонтаж памятника Владимиру Ленину на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

82 691

заболело за неделю в Украине

+39%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять