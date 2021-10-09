Повесился во дворе: в Полтаве умер 17-летний парень

Следственным полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

В Полтаве во дворе повесился 17-летний парень / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтаве на территории частного домохозяйства обнаружили повешенным парня.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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"В отделение полиции №1 города Полтава 9-го октября, около 7 часов поступило сообщение от местного жителя, что в Полтаве на территории частного домохозяйства, обнаружили повешенным парня, 2003 года рождения", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает обстоятельства смерти полтавчанина. Продолжается досудебное расследование.

В Киеве отец жестоко убил сына

В полицию поступил вызов от врачей скорой помощи, что в одной из квартир обнаружен труп 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Как стало известно, погибший получил ранения во время конфликта с 55-летним отцом.

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Во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину сына. Пострадавший успел выйти в коридор, где его увидела соседка и вызвала скорую помощь.

На месте происшествия врачи пытались реанимировать мужчину, но констатировали смерть.

Для установления окончательной причины смерти тело мужчины доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские задержали 55-летнего мужчину, а также изъяли у него нож со следами крови.

Полиция начала уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. 55-летнему убийце сообщили о подозрении в совершении преступления и отправили под стражу.

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