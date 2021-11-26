Повторное заражение COVID-19: ученые выяснили, какой риск осложнений

Ученые проанализировали данные 353 тысяч людей. Результаты изучали во время двух волн заболеваемости

Коронавирусом можно заболеть второй раз. Фото: коллаж "Сегодня"

Вероятность повторного заражения COVID-19 не слишком велика. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование в Катаре. Те, кто снова заболел вирусом, легко перенесли этот период.

Об этом сообщает New England Journal of Medicine.

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Что говорится в исследовании?

Ученые проанализировали данные 353 тысяч людей. Результаты изучали во время двух волн заболеваемости в стране: с марта по июнь 2020 года и с января по май 2021 года.

Согласно оценкам эпидемиологов, на сегодняшний день антитела имеют около 40% населения Катара.

Кроме того, ученые проанализировали результаты ПЦР-тестов, чтобы определить количество людей, которые заболели дважды. В результате зарегистрировали 1 304 случая реинфекции. Средний интервал между ними составлял 9 месяцев.

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К слову, большинство пациентов, которые заразились второй раз, легко перенесли коронавирус. Только 4 человека были госпитализированы. Летальных случаев не зарегистрировали.

"Вероятность госпитализации или смерти у повторных инфекций на 90% ниже, чем у первичных. Реинфекции были редкими и, как правило, легкими, возможно, благодаря настроенной иммунной системе после первичного заражения", – подчеркнули исследователи.

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