Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Повторный COVID-19: как уберечься от осложнений болезни

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 16:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нет 100% защиты от повторного коронавируса, вакцины также не защищают от заражения
Наша иммунная система умеет различать вирусы и бороться с ними
Наша иммунная система умеет различать вирусы и бороться с ними / Фото: Коллаж: Сегодня

Вакцинированы против коронавируса все равно могут повторно заболеть. Но рано говорить о том, что COVID-19 во второй раз будет переноситься легче, чем в первый раз.

Об этом пишет в Telegram главный доктор одного из медицинских центров Львова и внештатный советник Львовского городского головы по медицине Тарас Жиравецкий.

Реклама

Симптомы повторного заражения

Самые частые симптомы – высокая температура, боль в горле, заложенность в носу, кашель, боль в мышцах.

Что нужно делать при появлении симптомов:

  • при появлении этих симптомов, а особенно поднятии температуры лучше сделать быстрый тест на ковид. Он срабатывает, как и раньше;
  • желательно сбивать температуру с первого дня заболевания;
  • особенностью является быстрое поднятие показателя Ц реактивного белка (ЦРП или ЦРБ это синонимы), что свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции, что требует назначения антибактериальных препаратов. При заражении впервые ЦРП чаще всего поднимается с шестого дня;
  • у части пациентов могут на 4-5 день подняться димеры, поэтому нужно посоветоваться с врачом по поводу приема антикоагулянтов.

Течение болезни

У тех пациентов, у кого был тяжелый COVID-19, вероятно, что во второй раз он также будет не легким.

Реклама

"Есть уже молодые пациенты, которые проходили лечение первого ковида в стационаре, а сейчас во второй раз нуждаются в стационарном лечении. Говорить, что второй раз ковид будет легче пока рано, даже для вакцинированных тремя дозами, к сожалению они также болеют повторно и далеко не все легко" , – сказал доктор.

Проблема лечения

Самой большой проблемой остается самолечение. Человек просто может поздно выполнить скорый тест, а это риск усложнения ковида.

"Еще одна проблема – это то, что когда появляется потребность в конструктивном медицинском совете, то советников очень много, а конструктива, к сожалению, мало, поэтому выберите одного врача, которому вы доверяете, который должен в совершенстве понимать когда и как делать анализы, УЗИ легких и КТ легких и при необходимости своевременно направить вас на стационарное лечение", – добавил доктор.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Киеве из универмага "Украина" срочно эвакуируют людей – в чем причина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют людей – что произошло Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Как хакеры атаковали украинские сайты и кто за этим стоит – все подробности (обновляется) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

51 985

заболело за неделю в Украине

+86%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять