Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменится с 1 апреля

В апреле Украина, похоже, готовится сделать рывок в переходе на электронные услуги. Должны появиться электронные рецепты и электронная прописка. У некоторых категорий пенсионеров повысятся пенсии, а у других – пенсионный возраст и требования к стажу. Сайт "Сегодня" напоминает об основных новшествах, которые ожидают нас в апреле.

Бесплатных услуг в больницах и поликлиниках стало больше

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С 1 апреля заработает новая Программа медицинских гарантий-2021. В ней обновились списки программ бесплатных услуг.

В частности, если раньше бесплатно предоставлялись услуги по диагностике и лечению онкобольных, то теперь из названия программы исчезло слово "диагностика". Зато появилась программа "Лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями". В бесплатную программу лечения и сопровождения пациентов с ВИЧ добавили также тех, у кого только подозревается ВИЧ. Также добавилась программа "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

В числепрограмм помощи пациентам с COVID-19осталась бесплатная стационарная помощь и бесплатная вакцинация. А вот программы медпомощи мобильных бригад, которые образованы для реагирования на эту болезнь, в списке больше нет. При этом появилась более общая программа – "Готовность к реагированию на инфекционные заболевания и эпидемии".

Напомним, что эти и другие бесплатные программы предполагают, что пациенту не нужно платить только за услуги, которые предоставляются в пределах утвержденных расходов на пациента. Так, предусмотрено, что Программа медгарантий-2021 будет покрывать визит к стоматологу только на сумму 116 грн, сопровождение беременности – на сумму 720 грн в месяц, лечение гематологических и онкогематологических заболеваний – на 90,7 тыс. грн для детей и на 25,9 тыс. грн – для взрослых пациентов.

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Список бесплатных лекарств, которые предоставляются в рамках реимбурсации, пока не меняется. А вот и с июля в нем добавятся инсулины и препараты, которые прописывают при расстройствах психики и эпилепсии.

Также в апреле Минздрав обещал запустить систему электронных рецептов. Сейчас такая система существует для лекарств, которые предоставляются в рамках реимбурсации (то есть бесплатно). Однако о том, как именно будет работать общая система электронных рецептов, пока не сообщалось.

В Украине появится "воздушная скорая помощь"

С 1 апреля в Украине начнут работу первые пункты Системы авиационной безопасности МВД. В составе бригад вертолетов и самолетов Системы авиабезопасности будут входить пилоты и медики. Одна из задач новой службы – медицинская помощь. Предполагается, что авиация при необходимости будет доставлять пациентов в больницы, а бригады медиков – к людям, которые нуждаются в помощи.

Первые пункты заработают во Львовской области. В следующем месяце такие пункты откроются в Киевской области.

Прописаться можно будет, не выходя из дому

В апреле в Украине стартует эксперимент по электронной прописке. Согласно постановлению Кабмина №1362 от 23 декабря 2020 года, с 1 апреля вся информация о регистрации места жительства или о снятии с регистрации физлиц должна передаваться Государственной миграционной службе и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде.

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Ввиду этого отпадает необходимость в бумажных заявлениях. Предполагается, что заявление о смене места регистрации нужно будет подавать в электронном виде, в том числе это можно будет сделать через портал "Дія".

Но эксперимент по электронной прописке будет, очевидно, расширяться поэтапно. На первых порах дистанционно оформить регистрацию или перерегистрацию смогут владельцы ID-паспортов – при условии, что заявитель прописывается в то жилье, которым владеет сам. Можно будет прописаться и по другому адресу, если владелец жилья даст свое согласие – тоже в электронном виде.

Кроме того, электронная прописка распространится и на детей с 14 до 18 лет. Сейчас, напомним, дистанционно прописать к родителям можно только детей до 14 лет.

Можно сказать, что запуск этого проекта – первый шаг к отмене штампов о прописке в паспортах.

Повышаются требования к пенсионному стажу

Согласно графику повышения пенсионного возраста, с 1 апреля меняются требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

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С этого дня пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Теперь пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа для получения пенсии по возрасту.

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А вот для тех женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пенсионный возраст пока меньше, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повышается и пенсионный возраст, и требования по стажу.

Так, для женщин, которые работали на подземных работах и работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по "Списку №1", пенсионный возраст в этом году составляет 48 лет, если они родились до 31 марта 1972 года, и 48 лет и 6 месяцев – для тех, кто родился в период с 1 апреля по 30 сентября 1973 года.

При этом минимальный стаж у таких пенсионерок, которые выйдут на пенсию после 1 апреля 2021 года, должен составлять 18 лет и 6 месяцев. Для мужчин, работавших на вредных производствах, минимальный пенсионный возраст должен составлять 50 лет, а минимальный стаж с 1 апреля этого года увеличивается до 23 лет и 6 месяцев.

Для женщин, которые работали на вредных работах по "Списку №2", пенсионный возраст теперь составляет 53 года, если они родились до 31 марта 1968 года, и 53 года и 6 месяцев – если родились с 1 апреля по 30 сентября 1968 года. Минимальный стаж у этих женщин должен теперь составлять не менее 23 лет и 6 месяцев (у мужчин – 28 лет и 6 месяцев)

Мужчины старше 55 лет, работавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, могут теперь выйти на пенсию после 55 лет, если имеют стаж 29 лет и больше. Женщины такой же профессии, а также машинисты строительных, дорожных и грузо-разгрузочных машин – после 55 лет при наличии стажа 23 года и 6 месяцев.

С 1 апреля также проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Однако перерасчет проводится только в случае, если человек проработал не менее двух лет после предыдущего перерасчета или начисления пенсии. Коэффициент трудового стажа в формуле, по которой рассчитываются пенсии, для таких пенсионеров увеличат на 0,01 пункт за каждый год, проработанный после начисления или после предыдущего перерасчета пенсий. То есть для большинства – на 0,02.

Предполагается, что пенсии повысятся у 2,7 млн человек. Обращаться в органы Пенсионного фонда им не нужно – все расчеты проходят в автоматическом режиме.

Должен появиться годовой тариф на газ

Как раньше сообщал сайт "Сегодня", 31 марта истекает срок действия постановления Кабмина, которым газ был причислен к социально значимым товарам и не должен был повышаться выше 6,99 грн за кубометр. Так что с апреля тарифы снова станут рыночным и могут начать расти, это было в конце прошлого года. Экономических предпосылок для этого нет – к лету газ дешевеет на мировых рынках. Однако, чтобы защитить население от дальнейших скачков цен, в том числе будущей осенью, Кабмин обязал поставщиков газа сформировать и предложить населению годовой тариф на газ.

Годовые тарифы могут стать известны уже в апреле. Но первые платежки по новым тарифам мы получим только в мае. В апреле же будем платить за газ еще по тарифу 6,99 грн или ниже.

Что еще произойдет в апреле

4 апреля католики будут отмечать Пасху. При этом понедельник, 5 апреля, не будет выходным днем.

В апреле начинается очередной призыв на срочную воинскую службу, который продлится 3 месяца. Предполагается, что военную форму наденут более 14 тысяч призывников. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля. В Офисе президента напомнили, что, в соответствии с решением СНБО, призывники-срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения ООС.

В приложении "Дія" появится возможность автоматической регистрации ФОП, а также через него можно будет платить налоги с помощью привязанной к приложению банковской карты.

С 1 апреля действует запрет на вылов нерестовых рыб. Срок действия запрета устанавливаются регионами индивидуально. В этот период запрещен промышленный вылов рыбы, спортивная рыбалка и подводная охота. Но можно ловить рыбу с берега на спиннинг и одну удочку. Максимально разрешенный вес улова – 3 кг на одного рыбака. Кстати, в большинстве регионов кроме рыбы в апреле запрещен также вылов раков.

10 апреля пройдут пробное ЗНО. Поскольку в этом году в связи с эпидситуацией каждому будущему абитуриенту разрешили сдавать пробное ЗНО только по одному предмету, тестирование по всем предметам состоится в один день.

Также с 1 апреля Кипр открывает свои границы для украинцев. Как попасть на популярный курорт – смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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