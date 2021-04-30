Повышение тарифов, переоформление субсидий и отмена карантина – что изменится в мае

Журналисты "Сегодня" подготовили список изменений, которые ждут украинцев уже в следующем месяце

Повышение цены на газ, новые правила назначения субсидий, а также открытие границ для туристов – вот, неполный список изменений, которые ждут украинцев уже в мае. Журналисты "Сегодня" собрали главные нововведения.

Годовой тариф на газ

Реклама

В Украине с 1 мая 2021 года вводятся годовые тарифы на газ для населения. Действовать они будут до 30 апреля 2022 года. Цену введут по умолчанию для всех потребителей, но в добровольном порядке можно будет выбрать и месячный тариф.

Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.

"Нафтогаз" предлагает газ по стоимости 7,96 грн за куб.м (в апреле – 6,86 грн/куб.м). В регионах, где компания является поставщиком последней надежды, установлен тариф 9,57 грн/куб.м.

Самая высокая цена на газ у Житомирской, Черновицкой, Херсонской областных энергопоставляющих компаний – 13,50 грн за куб.м. Наиболее выгодные условия у компании "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88 грн.

В Украине переоформят все субсидии

Реклама

С мая получатели субсидий должны будут подать новую заявку в органы социальной защиты населения. Заявки можно будет подавать в течение пяти месяцев по почте или онлайн. Кроме того, теперь все субсидианты будут получать выплаты "живыми деньгами" – то есть в наличной форме.

При это субсидии не будут назначаться в таких случаях:

у получателя есть 100 тыс. гривен на депозитном счете в банке;

получатель купил новый автомобиль;

получатель за один раз купил валюты более чем на 50 тыс. гривен.

Видео: Сегодня

Повышения цены на электроэнергию не будет

С января в стране действует фиксированный тариф на электричество для населения – 1,68 грн/кВт*ч. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, тариф для потребителей останется неизменным до 30 июня.

Киев выходит из красной зоны

С 1 мая в Киеве смягчат карантинные ограничения. С этого времени в столице будет работать:

весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);

заведения торговли;

торгово-развлекательные центры;

рынки;

ярмарки;

общепит;

спортивные залы и фитнес-центры;

центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

Кроме того, 5 мая в городе восстановится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Старт ВНО

Реклама

Основаная сессия тестирования пройдет с 21 мая по 10 июня. Выпускникам необходимо сдать пять предметов из 12 представленных.

химия – 21 мая;

испанский, немецкий, французский языки – 24 мая;

английский язык – 25 мая;

математика – 28 мая.

Тестирование по остальным предметам пройдет уже в июне.

Открытие границ и новые правила

С 1 мая украинские туристы смогут поехать в Болгарию. С собой нужно иметь справку о вакцинации, ПЦР-тест или документ о наличии антител к коронавирусу.

С 15 мая Турция упрощает посещение страны для иностранцев из 10 стран – отменяется требование о предъявлении результата теста на коронавирус.

Также в мае планируется открытие границ с Австрией. Однако туристам необходим документ о вакцинации или же ПЦР-тест.