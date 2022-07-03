"Пояснює Панюта": ситуация на Донбассе и чем Путин повязал Лукашенко (видео)

Телеведущий канала "Украина 24" объяснит главные события недели

Популярный телеведущий объяснит смысл происходящего в стране и мире / Фото: "Сегодня"

Телеведущий Олег Панюта сегодня, 3 июля, выйдет в эфир с четвертым выпуском еженедельной аналитической программы для подписчиков и гостей канала "Украина 24".

Все главные новости недели – и никакой лишней информации. Каждая программа – это все, что вам нужно знать за прошедшие семь дней, и информация, что ждет Украину и мир дальше. Теперь самые главные проблемы, прогнозы и выводы для всех объясняет Панюта!

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Что на самом деле происходит на фронте – узнавайте в очередном выпуске "Пояснює Панюта"!

Еще несколько тем сегодняшнего выпуска:

как мировое сообщество прозрело и пытается максимально дистанцироваться от России;

сможет ли Киев максимально эффективно использовать невиданную поддержку мира, чтобы победить в войне и качественно преобразовать страну.

Кроме этого, экс-министр обороны Украины (2019-2020 гг.) Андрей Загороднюк расскажет о ситуации на Донбассе, а австрийский военный аналитик, историк военной авиации Том Купер – о том, как Россия бьет по Украине авиаракетами со своей территории и какие проблемы у российского ГУР.

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При этом военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак прояснит ситуацию с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, объяснив, почему он так рьяно поддерживает президента России Владимира Путина.

Также в программе примут участие Михаил Шейтельман, Илья Пономарев и Сергей Рахманин.

Смотрите новый выпуск "Пояснює Панюта" в 20:30 на сайте "Сегодня" и YouTube-канале "Украина 24".