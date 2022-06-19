"Пояснює Панюта": ужас захватчика в Северодонецке и захватят ли оккупанты Запорожье

Телеведущий "Украина 24" объяснит главные события недели

Телезрители сегодня увидят второй выпуск новой аналитической передачи.

Телеведущий Олег Панюта сегодня, 19 июня, возвращается с новым форматом еженедельной аналитической программы для подписчиков и гостей канала "Украина 24".

Все главные новости недели и никакой лишней информации. Каждая программа – это все, что вам нужно знать за прошедшие семь дней и что ждет Украину и мир дальше. Теперь самые главные проблемы, прогнозы и выводы для всех – объясняет Панюта!

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В выпуске телеведущий расскажет о том, что оккупанты уже в третий раз изменили дату "захвата" Северодонецка. В то же время Олег Панюта прокомментирует слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что враг намерен захватить Запорожье.

Смотрите второй выпуск "Пояснює Панюта" в 20:30 на сайте "Сегодня" и YouTube-канале "Украина 24". А вот и трейлер: