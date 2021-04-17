Задержанный в Петербурге украинский консул уже в безопасности

Министерство иностранных дел подтвердило инцидент с Александром Сосонюком и уже готовится зеркально ответить на провокацию России

Сотрудник генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк на несколько часов был задержан работниками ФСБ, после чего – освобожден.

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Об этом сайту "Сегодня" заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении", – сказал Николенко.

Он назвал случившееся "очередной провокацией России", добавив, что обстоятельства случившегося выясняются. А МИД определяет форму реагирования на случившееся "с учетом существующей практики".

В скором времени МИД приступит к возвращению дипломата в Украину.

"В ближайшее время мы, безусловно, будем решать вопрос о его возвращении домой. Указанные действия российских правоохранительных органов является ничем иным, как грубой провокацией, грубым нарушением всех Венских конвенций. Наш дипломат совершенно не мог быть задержан, более того он не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники", – сказал замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

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Напомним, что кремлевские СМИ сообщили о том, что 16 апреля сотрудники ФСБ задержали Сосонюка в Санкт-Петербурге. Якобы гражданин РФ передавал ему "закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ".

Как уже сообщалось, в 2019 году Украина выслала из страны уличенного в шпионаже сотрудника консульства России во Львове. В ответна это РФ объявила "персоной нон грата" и выслала сотрудника украинского консульства в Петербурге.

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